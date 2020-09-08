إندونيسيا تتخطى 200 ألف إصابة كورونا

ووفقاً لوزارة الصحة الإندونيسية، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجى فى البلاد إلى 200.035، إضافة إلى 100 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8230 حالة.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، تضاعفت الإصابات بفيروس كورونا ثلاث مرات فى جزيرة بالى السياحية، منذ أن فتحت أبوابها للسياحة الداخلية بمناطق البلاد الأخرى فى 31 يوليو الماضى، حيث سجلت الجزيرة 164 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالى الإصابات فيها إلى 6549، بينها 128 وفاة.
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