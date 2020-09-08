رئيس الصين يمنح 4 أطباء لقب «بطل شعبى»: اجتزنا اختبارا استثنائيا مع كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، وزع الرئيس الصينى الميداليات الذهبية على 4 من أبطال المجال الطبى وسط تصفيق مئات الحضور، خلال حفل توزيع الجوائز اليوم الثلاثاء، وقد وضع الجميع كمامات وشارات تظهر زهرة حمراء كبيرة على بزاتهم.

وقال الرئيس تشى: "اجتزنا اختبارًا تاريخيًا واستثنائيًا"، مشيدًا بالكفاح البطولى للبلاد ضد الوباء، وأضاف: "حققنا بسرعة نجاحًا أوليًا فى حرب الشعب ضد فيروس كورونا.. نقود العالم فى رحلة التعافى الاقتصادى ومكافحة كورونا".

وبدأ الاحتفال الفخم فى "قاعة الشعب الكبرى" بدقيقة صمت حدادًا على الذين قضوا بالفيروس، وكان من بين المكرمين الأربعة الذين حصلوا على لقب "بطل شعبى"، تشونج نانشان، 83 عامًا، وهو أشهر خبير طبى فى البلاد اعتبر شخصية بارزة فى إطار مكافحة الصين للعدوى، وحصل على أرفع وسام وطنى.

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كما حاز اللقب الفخرى كل من: تشين وى، الخبير فى الكيمياء الحيوية، ورئيس مستشفى فى ووهان، وخبير فى الطب الصينى التقليدى يبلغ من العمر 72 عامًا.

وقال تشونج: "سنتعاون مع العاملين الطبيين فى العالم لمواصلة الكفاح من أجل تتبع مصدر الفيروس".