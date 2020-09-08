الأردن يدين نية صربيا وكوسوفو بـ فتح سفارتين لهما في القدس

أدان الأردن بشدة، قرار صربيا نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وعزم كوسوفو فتح سفارة لها هناك، معتبرًا أن القرارين يخرقان القانون الدولي.

ووفقًا لموقع قناة i24NEWS، نقل البيان عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، قوله: إن "القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع القانون الدولي، خصوصًا قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334 التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة".

وأضاف أن "أي قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".

وأكد الفايز أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967".

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من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" و"أسفه" بشأن تعهد بلغراد نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وفي ختام اجتماع في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد زعيما كوسوفو وصربيا بـ"تطبيع العلاقات الاقتصادية" بينهما، فيما أعلنت صربيا قرارها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس بحلول يوليو المقبل.

ووافقت كوسوفو من جهتها على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.