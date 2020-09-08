في عمق الجبال.. إيران تعلن بدء بناء مركز لإنتاج أجهزة الطرد المركزي بـ نطنز

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بتشييد مركز لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة "في عمق الجبال" المحيطة بمنطقة نطنز.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن "مفوضية الأمن القومي من أهم الهيئات ، خاصة في مناقشة نشاطات الجمهورية" المتعلقة بالأنشطة التي أصبحت تحديا كبيرا بين إيران والعالم المتغطرس.
وفي إشارة إلى حضور بعض اجتماعات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بدعوة من المندوبين، أضاف: "أثناء حضور اجتماعات هذه اللجنة ، سنقدم تقريرًا عن سير العمل في مجال الصناعة النووية إلى المندوبين".
وردا على سؤال حول التخريب الأخير في موقع نطنز النووي، قال صالحي: "في الاجتماعات السابقة للجنة الأمن القومي بالبرلمان، تمت مناقشة حادثة نطنز وتم توضيح مهمة ما حدث". كما بدأت هيئة الطاقة الذرية الإجراءات اللازمة على مرحلتين من يوم حدوث ذلك.
وتابع: "في المرحلة الأولى قدمنا المعدات والإعدادات الأولية لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة، وفي المرحلة التالية سنتخذ خطوة طويلة، وبسبب الأعمال التخريبية، تقرر جعل القاعة أكثر حداثة وأوسع، وتوفير بناء أكثر شمولية من جميع الأبعاد بالقرب من نطنز لهذا الغرض.
وحول تحديد عناصر التخريب في منشأة نطنز النووية ، أضاف صالحي: "مجلس الأمن القومي الأعلى سيعلق على ذلك".
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