شاهد.. الجيش الأمريكي يختبر طائرات سكاي لورد المسيرة في إسرائيل

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وزارة الدفاع أن الجيش الأمريكي بدأ في تجربة منظومة طائرات مسيرة عن بعد "درون" والتي يمكن للجنود استخدامها من دون الحاجة لمتطلبات معقدة، ويمكنها مواجهة أي تهديدات من طائرات درون معادية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الطائرات التي تحمل اسم "سكاي لورد" تم تطويرها في الصناعات الجوية الإسرائيلية، وتمتاز بسهولة استخدامها من قبل الجنود.

ويمكن التحكم بهذه الطائرات من مسافة بعيدة، ويمكنها استهداف التهديدات من طائرات مسيرة عن بعد معادية.

Advertisements

وأوضح البيان أنه قد تم استخدام هذه المنظومة بنجاح على تخوم قطاع غزة والتي استهدفت طائرات مسيرة عن بعد كانت تحمل مواد حارقة، وهي أيضا تناسب المتطلبات العملياتية لوحدات خاصة بالجيش الأميركي.

وسيمكن استخدام هذه المنظومة المتطورة من الطائرات المسيرة عن بعد في الجيش الأميركي من أداء مهام معقدة في ساحات المعارك الحديثة، مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، خاصة في ظل تطور الأنظمة المستخدمة في الحروب.

ويعتمد أيضا تشغيل هذه المنظومة من الطائرات المسيرة على تقنيات متطورة تستخدم الواقع المعزز "AR" والتي تم أخذها من واقع الألعاب الإلكترونية.