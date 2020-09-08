خاصة الإمارات.. بيان مهم من الرئاسة الفلسطينية بخصوص الدول العربية

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الامارات العربية المتحدة.

وشدد أبو ردينة على حرص الرئيس الفلسطيني ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الاشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002.