نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن بدء بناء موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بدء بناء موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في عمق الجبال المحيطة بمنطقة نطنز، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، قالت السلطات الإيرانية، إنه تم نقل 2000 كيلو جرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من محطة نطنز إلى محطة فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو.
وقد نقلت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، غاز "uf6" إلى منشأة فوردو جنوب طهران تمهيدا للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية".
وأوضحت السلطات الإيرانية، أن عملية نقل الغاز من منشأة نطنز إلى منشأة فوردو تمت بإشراف مندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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