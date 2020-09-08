شروط بنك التنمية الاجتماعي للحصول علي قرض 60 ألف ريال وكيفية التقديم، يقدم بنك التنمية الاجتماعي قروضاً تصل الي 60 ألف ريال وتصل فترة سدادة الي خمس سنوات وبدون فوائد، قام بهذه المبادرة الناجحة بنك التنمية الاجتماعي لجميع المواطنين وللأسر اللذي تزايدت عليهم المسؤليات لذلك اطلق علي هذه المبادرة اسم آهل للحصول علي قرض 60 ألف ريال وبلا فوائد نهائياً طول فترة السداد.

يقوم بنك التنمية الاجتماعي دائماً علي مراجعة شروطه وأحكامه حيث انه يقوم بشكل دوري بدراسة إمكانيه استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين حتي تتوافق مع احتياجات جميع الفئات المستهدفة دون استثناء، لذلك تم الإطلاق علي المنتج باسم آهل اللذي يسعى لمساندة الأسر اللذين تزايدت عيهم المسؤليات.

كيفية التقديم في البنك التنمية للحصول علي قرض 60 ألف ريال

يتم التقديم علي القروض من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية واختيار التقديم الإلكتروني للتعرف علي مميزات القرض ومشروطة.

يمكنك أن تقوم بالتسجيل علي الموقع الرسمي للبنك، عليك الدخول الي رابط التنمية الاجتماعية، قم بتسجيل الدخول داخل الموقع، قم باختيار أيقونة التمويل، ثم قوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك، ثم تقوم باختيار سبب التمويل، زواج ام تمويل أسرة أو ترميل منزل، وعليك باستكمال كافة البيانات الخاصة بك.

شروط بنك التنمية للحصول علي قرض 60 ألف ريال

يقدم بنك التنمية الاجتماعي مزايا والتي تتعلق بفترة سداد القرض وبدون فوائد، ويوفر للمستفادين من الي الجديد للحصول علي قرض الاجتماعية بدون تراكم أعباء مادية جديدة عليهم خلال فترة السداد، حيث تساعد القروض المتقدمة من بنك التنمية الاجتماعي علي مساعدة المواطنين علي تخطي كل الصعوبات التي يوجهها المواطن من أزمات مالية في احتياجاته في توفير منزلة أو شراء منزل جديد، لذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض 60 ألف ريال سعودي وبدون فوائد خلال فترة السداد.

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أفاد بنك التنمية الاجتماعية انه يمكن الحصول علي قرض لعدت مرات متكررة وذلك حسب الشروط التي يضعها البنك، وحول القروض وإمكانية الحصول عليها من خلال منتج أهل كما، قال البنك أنها تشمل قروض الأسرة، الترميم الفئات الخاصة، ومع هدة المبادرة من بنك التنمية الاجتماعية الذي قال في بيان رسمي أن قرض أهل يقدم لمساندة الأسر التي تزداد عليهم المسؤليات الأسرية في المقام الأول، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية أوضح في بيانه أن شروط الحصول علي قرض 60 ألف ريال ليست بشروط صعبة بل شروطه متاحة للجميع وسنذكر لكم احد الشروط المطلوبة للحصول علي قرص 60 ألف ريال.

الرجل سواء كان موظف أو متقاعد أو متسبب. المرأة الأرملة أو المهجورة أو المطلقة. المقترض اللذي أتم مدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق في الوقت الحالي.

غرد بنك التنمية بأن علي الصفحة الرسمية الخاصة له بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بأن القروض الاجتماعية المقدم من بنك أهل يتم تقديمها للأسرة السعودية التي تتكون من الأبناء والوالدين إذا يتم اعتبار صك الإعالة للأبناء هو الشرط الأساسي لقبول طلب الاقتراض.

يتميز قروض منتج آهل أنها دون فوائد نهائياً.

مبلغ القرض التمويلي تصل الي 60 ألف ريال سعودي.

فترة تسديد القرض تصل الي خمس سنوات.

سيمح للأسرة والفئات الخاصة، الترميم للحصول علي القرض التمويلي، كما يمكن أن يتم الحصول علي القرض اكثر من مرة بناء علي قرارت البنك.

مميزات قروض منتج آهل التمويلي

الفئات التي يتم فيها منح قرض آهل:

للرجال (موظف، متسبب، متقاعد) النساء: (ارمله، مطلقة، مهجورة)

أوضح بنك التنمية الاجتماعية في حالة كان المتقدم موظف من جه غير حكومية عليه أن يقوم بإحضار كفيل يكون موظف في عمل حكومي علي رأس العمل حيث تكون التزامات المالية المسجلة في سمة تسمح بالكافة.

مدة سداد القرض

تصل مدة سداد القرض الي خمس سنوات وبدون أي فوائد حيث تصل قيمة القرض ال 60 ألف ريال سعودي وهذا القرض لن يتم قرض عليه أي فوائد بنكية ولا عمولات يتم تحصيلها من المقترض ويعتبر قرضا حسنا لضوابط الشريعة ألإسلامه.