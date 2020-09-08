عاجل.. إيران تبدأ بناء أجهزة طرد مركزى قرب مفاعل نطنز النووى

كما أكدت شبكة "سكاى نيوز عربية" الأنباء، اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن بناء موقع إنتاج الطرد المركزى يجرى فى عمق الجبال المحيطة بمنطقة نطنز.

يذكر أن اسطوانات الطرد المركزى تعد واحدة من المراحل النهائية لإنتاج قنبلة نووية، حيث تلزم تلك الاسطوانات لفصل نوعى اليورانيوم 235 و238، وتحويل اليورانيوم الخام من حالته الصلبة إلى حالته الغازية.

وتعمل أسطوانات الضغط المركزى بسرعة تفوق سرعة الصوت، حيث تتجمع جزئيات يورانيوم 238 على الجدار ويهبط اليورانيوم غير المخصب، فى حين ترتفع أجزاء يورانيوم 235 إلى مركز الأسطوانة العلوى، وينتقل اليورانيوم 235 من أسطوانة إلى أخرى، فترتفع نسبة التخصيب.

Advertisements

ويحتاج الأمر إلى 1500 جهاز طرد مركزى لمدة عام من أجل صناعة قنبلة نووية واحدة.