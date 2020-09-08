ابن رئيسها يزور إسرائيل.. دولة إسلامية تقرر فتح ممثلية لها في القدس

أعلن عبد الكريم ديبي نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي أن بلاده سوف تفتتح ممثلية رسمية لها في القدس المحتلة خلال عام.و ذلك خلال لقاء لقاءه مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، ايلي كوهين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وترأس نجل الرئيس التشادي وفدا من بلاده يضم مستشار الأمن القومي ومسؤولين في المجال الاستخباراتي وصل إلى إسرائيل، أمس الاثنين، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكوهين.

واتفق الطرفان على زيارة وفد أعمال إسرائيلي تشاد في المستقبل القريب، من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين، وتعزيز المشاريع في مجال الزراعة، وتوسيع التعاون التكنولوجي والأمني بين البلدين

وقال الوزير إيلي كوهين بعد الاجتماع إن توطيد العلاقات بين إسرائيل وتشاد يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، على الصعيدين الأمني والاقتصادي"

وكان نتنياهو قد زار الدولة الأفريقية ذات الغالبية المسلمة قبل أكثر من سنة حيث أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.