شاهد.. رئيس الوزراء الإثيوبي يتنكر في ملابس رجل مرور.. تعرف على السبب

نشرت وسائل إعلام إثيوبية مقطع فيديو قالت إنه لرئيس الوزراء، آبي أحمد، وهو متنكر في ملابس رجل شرطة بالمرور، ويتحدث إلى المواطنين في الشارع.

وأشارت إلى أن الخطوة جاءت بسبب رغبة آبي أحمد في تقديم بطاقات تهنئة بمناسبة العام الإثيوبي الجديد 2013 .

جدير بالذكر أن أثيوبيا لها تقويم خاص بها ويختلف عن التقويم الميلادي في عدد الشهور والأيام وهناك فرق ثمانية أعوام عن السنة الميلادية، إذ يوجد في العام الاثيوبي 13 شهرا وجميعها مكونة من 30 يوما إلا الشهر الاخير الثالث عشر الذي يسمي شهر شروق الشمس أو أيام شروق الشمس، حيث يتكون من ستة أيام في سنة أو خمسة أيام في سنة أخرى ويسمى شهر "باغمي" في اللغة الأمهرية.

ولا تستخدم أثيوبيا أسماء الشهور الغربية ولا الشرقية ولديها أسماء الشهور الخاصة بها وهي : مسكرم- طقمت – هدار – تاهساس – طر – يكاتيت – مغابيت- ميازيا- غنبوت – – سني – هملي – نهاسي- باغمي.