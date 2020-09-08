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قبرص تطالب تركيا بوقف استفزازاتها في المتوسط واستئناف الحوار

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طالبت قبرص تركيا مجددا، اليوم الثلاثاء، بوقف استفزازاتها بشرق المتوسط واستئناف الحوار؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إن "أفعال تركيا المزعزعة للاستقرار" تعرقل محاولات استئناف محادثات إعادة توحيد قبرص.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان نية موسكو التدخل والمساعدة في بدء المحادثات، في حال طلبت جميع الدول المشاركة في التوتر القائم.

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وقال سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للمساعدة في تخفيف التوترات المتصاعدة بشأن بحث تركيا عن احتياطيات الطاقة في شرق البحر المتوسط ​​ورفض أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وتتهم اليونان وقبرص، تركيا بانتهاك القانون الدولي و"دبلوماسية الزوارق الحربية"، بينما تصر تركيا على أنها تدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك المنفصلين عن تقسيم قبرص عرقيا في حصتهم المشروعة من احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة.

وأعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، إرجاء المحادثات العسكرية مع اليونان بمقر الناتو إلى 10 من سبتمبر الجاري.

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