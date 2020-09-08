نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الصور الإباحية على حاسوب بن لادن يحمل سرا؟.. الصحف العالمية تتكهن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ أن تم الكشف عن حاسوب زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وبدأت الأنباء تتداول حول احتوائه على صور وأفلام إباحية وأنها كثيرة، الأمر الذي جعل البعض يتكهن حول السبب وراء هذه المواد.

بداية القصة

في بداية الأمر، كان عندما صادرت القوات الأمريكية الخاصة القرص الصلب من حاسوب بن لادن في مجمع سكني كان يتحصن به.

وكانت المفاجأة التي أشارت لها قناة "سكاي نيوز"، وهي أن هذا القرص لا يحتوي فقط على معلومات أو وثائق، ولكن اكتشف المحققين بوجود كميات كبيرة من الصور والأفلام الإباحية، يرجح أنها كانت وسيلة خفية لنقل رسائل مشفرة إلى أعضاء التنظيم الإرهابي.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن تبث قناة "ناشونال جيوغرافيك" الأمريكية، في 10 من سبتمبر الجاري، فيلما وثائقيا بعنوان "بن لادن.. القرص الصلب"، يتناول المواد الإباحية التي كانت مع زعيم القاعدة السابق حتى مقتله في عام 2011 في باكستان.

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فيلم وثائقي

لم يقف الموضوع عند هذا الحد، ولكن كان قد سلط موقع موقع "ديلي بيست" الأمريكي في تقرير له، الضوء على الفيلم الوثائقي المنتظر، والذي أعده صحفي في شبكة "سي إن إن".