نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الصور الإباحية على حاسوب بن لادن يحمل سرا؟.. الصحف العالمية تتكهن في المقال التالي
بداية القصة
في بداية الأمر، كان عندما صادرت القوات الأمريكية الخاصة القرص الصلب من حاسوب بن لادن في مجمع سكني كان يتحصن به.
وكانت المفاجأة التي أشارت لها قناة "سكاي نيوز"، وهي أن هذا القرص لا يحتوي فقط على معلومات أو وثائق، ولكن اكتشف المحققين بوجود كميات كبيرة من الصور والأفلام الإباحية، يرجح أنها كانت وسيلة خفية لنقل رسائل مشفرة إلى أعضاء التنظيم الإرهابي.
وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن تبث قناة "ناشونال جيوغرافيك" الأمريكية، في 10 من سبتمبر الجاري، فيلما وثائقيا بعنوان "بن لادن.. القرص الصلب"، يتناول المواد الإباحية التي كانت مع زعيم القاعدة السابق حتى مقتله في عام 2011 في باكستان.
فيلم وثائقي
لم يقف الموضوع عند هذا الحد، ولكن كان قد سلط موقع موقع "ديلي بيست" الأمريكي في تقرير له، الضوء على الفيلم الوثائقي المنتظر، والذي أعده صحفي في شبكة "سي إن إن".
فرضيات إباحية بن لادن
أما عن الفرضيات الخاصة بالمواد الإباحية الموجودة على جهاز بن لادن، فهناك فرضية أكثر ترجيحا وهي أن هذه الفيديوهات الإباحية غير معلومة المصدر أي أنها كانت عبارة عن وسيلة خفية للتواصل مع أنصاره ومساعديه، ومرد هذه الفرضية أن بن لادن لم يكن يملك فعليا اتصالا بالإنترنت.
أما الفرضية الثانية والتي نقلتها وسائل الإعلام الدولية وهي لعالم النفس الشرعي المستشار السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ريد ميلوي فهي أن بن لادن هو عبارة عن شخصية عادية رغم مظهره التقي والذي كان يحرص على ترسيخه، مستعينا بالقول الشائع: "البيولوجيا تتفوق على الأيديولوجيا".
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