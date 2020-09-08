نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا تلتهم تصنيف "ترامب" في قائمة أثرياء أمريكا في المقال التالي
وأشارت شبكة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن مؤسس شركة أمازون قد احتل مكان ترامب ومن ثم تصدر قائمة مجلة "فوربس" لأغنى أثرياء الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي.
وأوضحت الشبكة أن مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، كان قد تصدر قائمة أثرياء أمريكا بـ193.5 مليار دولار.
وأشارت الشبكة إلى أنه كان قد ارتفع إجمالي الثروة في قائمة "فوربس" لأغنى 400 أمريكي إلى رقم قياسي بلغ 3.2 تريليون دولار، حيث يواصل الأثرياء في الولايات المتحدة تحقيق أداء جيد رغم أن الوباء ألحق أضرارا بالاقتصاد وتسبب في فقدان أكثر من 1.8 مليون أميركي لوظائفهم.
وهبط ترتيب ترامب إلى المرتبة 352 نزولا من 275، في العام الماضي، بعد انخفاض صافي ثروته إلى 2.5 مليار دولار من 3.1 مليار دولار، بسبب معاناة أنشطة المباني الإدارية والفندقية والمنتجعات، خلال الوباء، علما أن شركته التي تحمل اسم مؤسسة ترامب تمتلك عقارات في الفئات الثلاث.
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