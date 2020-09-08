اعملي عجينة العشر دقايق بأسهل المكونات لجميع أنواع المعجنات

حضري في البيت عجينة العشرة دقائق، سنحضر اليوم من خلال موقعنا عجينة سهلة التحضير لكافة أنواع المعجنات مثل الكوروسون والبيتزا وغيرها من المعجنات الأخرى، حيث تعتبر عجينة العشرة دقائق من الوصفات السهلة والتي يتم تحضيرها بشكل سريعة فهي من الوصفات المفضلة لدى الكثيرين فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات التي بفضلها يحصل الجسم على الطاقة المناسبة، كما أنها تحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على بناء عظام الجسم وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة العشرة دقائق في المنزل. المقادير: المقادير: • خمسة كؤوس من الدقيق. • كأسان من المياه الدافئة ويتم استخدامها للعجن. • نصف كأس من الزيت النباتي. • ثلاثة ملاعق من الحليب. • ملعقتان كبيرتان من الخميرة. • ملعقة من البيكنج باودر. • ملعقة صغيرة من الملح ويكون ناعم. Advertisements • ملعقتان من السكر الأبيض. خطوات تحضيرها: خطوات تحضيرها: إما بالنسبة لخطوات التحضير فهي سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الخطوات: • إحضار إناء ويتم وضع نخل فيه الدقيق لكي يدخل الهواء وبعد ذلك يتم نخل البيكنج باودر. • إضافة ملعقة من الملح ولسكر على الدقيق والبيكنج بودر. • إضافة المياه، القيام بإذابة الخميرة في اللبن وبعد ذللك يتم إضافتهم لباقي المكونات والاستمرار في العجن ويتم وضع عليهم قطعة من القماش. • ترك العجينة في مكان دافئ لمدة لا تقل عن عشرة دقائق وبعد الانتهاء ن المدة يتم إضافة الدقيق مع نصف كوب من الزيت. • الاستمرار في العجين لحين الحصول على عجينة متماسكة. تحضير عجينة البيتزا السريعة ثلاثة أكواب من دقيق المعجنات المخصص. كوب من الحليب الدافئ. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة البيكينج بودر. رشة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من السكر. نصف كوب صغير من الزيت. تحضير عجينة البيتزا السريعة

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