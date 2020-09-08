أخبار اليمن : الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لمدة 4 أيام قادمة

الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لمدة 4 أيام قادمةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن مؤشرات ومستجدات طقس اليمن، وفقاً لبيانات وخرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فان أهم التوقعات من الاربعاء 9 سبتمبر 2020 حتى السبت 12 سبتمبر 2020، متوقعاً تحسن في هطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة مقارنة بألاربع الأيام الماضية.

ترتيب المحافظات حسب المتوسط التراكمي للهطول.

1- ريمة - المحويت- إب -ذمار- الضالع -الحديدة (هطول الامطار على معظم المناطق في هذة المحافظات).

2- البيضاء - حجة -عمران- صعدة - صنعاء - تعز - لحج (هطول الامطار على أجزاء واسعة من هذة المحافظات).

3- بقية المحافظات والمناطق، مع الاشارة الى ان المناطق الشرقية والصحاري الداخلية في المهرة وحضرموت وشبوة ومارب والجوف يغلب عليها اجواء جافة مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للاتربة، وفرصة هطول الأمطار محدودة جدا في هذة المحافظات مع نشاط نسبي لبعض الخلايا الماطرة على اجزاء من المرتفعات الجبلية في شبوة وقد تمتد الى أجزاء بسيطة من حضرموت.

ودعا الفلكي عدنان الشوافي الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات.