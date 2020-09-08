أعلنت شركة "مايكروسوفت" رسميا اسم وسعر النسخة الجديدة من "إكس بوكس" التي ستكون الأصغر والأرخص على الإطلاق.
ويأتي إعلان "مايكروسوفت" بعد سلسلة من التسريبات رافقت الجيل الجديد من منصة الألعاب "إكس بوكس".
ووفق ما ذكر موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني، فإن "Xbox Series S" سيتوفر مقابل 249 جنيها إسترلينيا "299 دولارا"، ولن يحتوي على محرك أقراص، بل سيعتمد على المستخدمين الذين يشترون وينزلون الألعاب عبر الإنترنت.
وذكرت "مايكروسوفت" على حسابها في تويتر أن Series S سيكون أصغر Xbox حتى الآن.
كما ستطرح الشركة الأميركية منصة "Xbox Series X" بسعر 499 دولارا أميركيا، وستكون هذه النسخة متضمنة لقارئ أسطوانات.
ومن المتوقع أن تطرح "مايكروسوفت" النسختين الجديدتين من "إكس بوكس" في العاشر من نوفمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تسريبات.. كشف سعر النسخة الأرخص والأصغر من "إكس بوكس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.