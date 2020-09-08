أزمة كبرى في الطريق.. الصين تتجه لفرض عقوبات على مسئولين كبار وشركات أمريكية

أعلن رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية التابعة للحكومة أن الصين ستعاقب كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون تايوان، وكذلك الشركات الأمريكية التي يعملون معها.

قال هو شيجين عبر تويتر:"بناءً على ما أعرفه، ستفرض الصين عقوبات على كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون تايوان والشركات الأمريكية التي لديهم علاقات معها".

وأضاف:"لن يُسمح لهم أبدًا بدخول البر الرئيسي الصيني، كما ستفقد الشركات الأمريكية التي لديها علاقات معها سوق البر الرئيسي الصيني".

وجلوبال تايمز هي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين وتنشرها صحيفة الشعب اليومية.