تضاعف وفيات كورونا في بريطانيا 10 مرات خلال 24 ساعة

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا، حيث تضاعفت الوفيات 10 مرات عن اليوم السابق.

وسجلت بريطانيا 2420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 2948 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت بريطانيا 30 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، حيث كانت سجلت في اليوم السابق 3 وفيات فقط.

وكان نائب كبير أطباء إنجلترا قد قال إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تثير قلقا كبيرا وإن الناس "استرخوا أكثر مما يجب" خلال الصيف.