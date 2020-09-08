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الرئاسة الفلسطينية توضح موقف أبو مازن من المساس بالرموز السيادية للدول

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أحمد جودة - القاهرة - خرج نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ليوضح موقف الرئيس محمود عباس، من المساس بالرموز السيادي لأي دولة، وبشكل خاص دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال تصريحاته، فقال أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس يرفض المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الامارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، كان قد شدد أبو ردينة، على حرص عباس ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية، على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002، وفقا لما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية.

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