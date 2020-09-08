نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية توضح موقف أبو مازن من المساس بالرموز السيادية للدول في المقال التالي
وخلال تصريحاته، فقال أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس يرفض المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الامارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، كان قد شدد أبو ردينة، على حرص عباس ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية، على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002، وفقا لما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية.
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