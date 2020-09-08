بعد توقف 180 يوما.. الأردن: استئناف حركة الطيران المنتظمة

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وقال رئيس الوزراء الأردني إن وزارة النقل وهيئة الطيران المدني قامتا بإجراء الترتيبات اللازمة مع دولة الإمارات وتركيا لبدء الرحلات الجوية، خلال اليومين القادمين، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم".
بالإضافة إلى ذلك، كان قد أكد الرزاز، توجه الحكومة لفتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل، بعد تحقيق المتطلبات والإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن فتح المطار جاء بعد أن حصل على الاعتمادية الصحية، وأن العمل جار لفتح مركز حدود جابر(مع سوريا) بعد اعتماديته من الناحية الصحية.
وأشار إلى أن إعادة فتح المطار جاء بعد تحقيق عدة متطلبات أساسية، أبرزها مراعاة شروط الصحة والسلامة للمسافرين القادمين والمغادرين، وأن يكون هناك فصل بالمسارات للمسافرين بين الدول المصنفة وبائيا، خضراء وصفراء وحمراء، وأن تكون مخالطة العاملين في المطار مع المسافرين بالحد الأدنى، واتخاذ كل إجراءات الوقاية.
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