نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت في المقال التالي
وكانت قد أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن تعاونها مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري وشركة أمان للدفع الالكتروني الرائدة في أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني وإحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية لجمع التبرعات لضحايا بيروت، والتي راح ضحيتها مئات القتلى، وتأتي الحملة تحت شعار "دعم شعب لبنان حق وإلتزام"، الدعوة لكل مصري وعربي للوقوف مع لبنان الشقيقة والتبرع باسم جمعية الهلال الأحمر المصري من أجل دعم بيروت.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن هذه الحملة دعوة عامة لحث رجال الأعمال في مصر والوطن العربي للانضمام لمبادرة دعم بيروت من خلال توجيه تبرعاتهم المالية والعينية ومشاركتهم في مجال المسؤولية المجتمعية من أجل إعادة إعمار مرفأ بيروت؛ تنفيذا للمبادرة التي أطلقتها الجمعية المصرية اللبنانية عقب الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت وأسفرت عن سقوط قتلي ومصابين ودمار كبير للمرفأ والمنطقة المحيطة بها.
وأضاف فوزي، أن المبادرة يشارك بها عدد من منظمات الأعمال وبالتنسيق مع سفارتي مصر وبيروت بشأن وصول المساعدات بشكل عاجل وتوجيهها لإعادة إعمار ما خلفته الانفجارات من دمار، مؤكدا أن عددا كبيرًا من رجال الأعمال في مصر تقدموا بتبرعات عينية وخدمات استشارية للمساهمة في إعمار منطقة مرفأ بيروت وإصلاح المباني المتضررة من الانفجار.
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