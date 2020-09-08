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الجيش اليمني يحرر عددا من المناطق بالجوف

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر عددا من المناطق بالجوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، عن استعادة عدداً من المناطق بمحافظة الجوف وفي مقدمتها منطقة المحازيم وتبة الصليحي، إضافة إلى منطقة "الصبائغ" التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق، وفق ما ذكرت وكالة "سبأ" اليمنية، اليوم الثلاثاء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أنه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي واحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا".

فيما، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجمات جوية مركزة على مواقع الميليشيا وتعزيزاتها، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

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وأشار العميد مجلي إلى أن المواجهات كبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها.

كما أكد أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة، لافتاً إلى أن ميليشيا الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل.

وأشاد الناطق الرسمي بدور قبائل اليمن في إسناد الجيش الوطني وفي مقدمتهم قبائل مأرب والجوف، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الانتصارات.

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