رابط التقديم في مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ عبر وزارة التنمية والاستفادة من المساعدة المقطوعة؛ حيث يهتم الكثير من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية بالتسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي والاستفادة منها، ويزداد البحث علي شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية ورابط التقديم في مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي تعرف باسم المساعدة المقطوعة والاستفادة منها للمساعدة علي سد احتياجات الحياة اليومية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد انتشار وتفشي فيرس كورونا ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة ببناء المشاريع الصغيرة التي تجلب لهم قوت يومهم دون مد يد العون أو طلب المساعدة.

تقدم الحكومة السعودية المساعدات المقطوعة لأصحاب الدخل الضعيف أي محدودي الدخل ومعدومي الدخل والفقراء والأيتام وغيرهم من فئات معينة من المجتمع لمساندتهم في أمور حياتهم، لذا نقدم لكم كافة الشروط المحددة والمطلوبة التي تمكنكم من التسجيل للحصول علي المقطوعة المقدمة من وزارة الضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة حامل للجنسية السعودية.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة عن عام.

أن يكون الشخص المستفيد من المقطوعة مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم ومستمر، وألا يزيد مدة بقائه خارج البلاد عن 90 يوماً متواصلين.

ألا يكون للمستفيد سجل تجاري أو أي ممتلكات مسجلة باسمه.

أن يكون المستفيد من أصحاب الخل المنخفض.

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة المقدمة من وزارة الضمان الاجتماعيخطوات ورابط التقديم في مقطوعة الضمان الاجتماعي

يمكن لأي مواطن سعودي تتوافر فيه الشروط التي حددتها وزارة الضمان الاجتماعي أي يقوم بالتسجيل للحصول علي المساعدة المقطوعة، ويتم التسجيل في عدة خطوات تتم كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح. رفع جميع الأوراق والمستندات الخاصة والتي توضح الظروف المادية المحيطة بك. الضغط علي كلمة تسجيل ويأتيك الرد فورياً بالقبول أو الرفض.

أكدت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أنه لم يتم إيقاف إعطاء المساعدات المقطوعة وأنه يتم الإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة للمستفيدين خلال أيام قليلة، كما أكدت علي عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها البعض علي شبكات الإنترنت.