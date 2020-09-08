أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري عبدالرب الشعوري

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري عبدالرب الشعوري
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ عبدالرب لطف الشعوري نـائـب رئـيـس فرع المؤتمر بالدائرة (100) مديرية الحزم، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.
وأعرب أمين عام المؤتمر عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ رشاد لطف الشعوري عضو اللجنة الدائمة، عضو مجلس النواب، وإخوانه وكافة آل الشعوري بالدائرة (100) مديرية الحزم محافظة إب بهذا المصاب الاليم..
وأشاد الأمين العام بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، إضافة إلى مساهمته الفاعلة في العمل التنظيمي، حيث كان مثالاً للقيادي المؤتمري المخلص وصاحب الكفاءة والخبرة، خصوصاً في مجال العمل الجماهيري، وسعية في والإصـلاح بـيـن الــنـاس وحل قضاياهم ومشاكلهم.
وابتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،
"إنا لله وإنا إليه راجعون "
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