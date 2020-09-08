للمرة الأولى.. "شارة ذهبية" على قميص ريال مدريد

سيرتدي ريال مدريد شعار لقب الدوري الإسباني الذهبي على قميصه طوال الموسم الجديد 2020-2021، نظرا لكونه البطل الحالي للمسابقة، التي حققها تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ ريال مدريد، التي يرتدي فيها الفريق الملكي على قميصه الشارة الذهبية لبطولة الليغا كونه بطلا لها، منذ أن تم تقديم هذا التمييز في موسم 2018-2019، حيث كان البطل وقتها فريق برشلونة الذي تمكن من ارتدائها على قميصه في أول عامين لانطلاق هذه الشارة.

وسيتم وضع الشعار، المستدير وقطره 3.5 سنتيمترا، على الكم الأيمن، فوق رقعة "لا ليغا" التقليدية التي ترتديها جميع الفرق.

والشعار الذهبي الجديد داخله مكتوب "19/20" في إشارة إلى الموسم الذي فاز فيه ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني، وهي البطولة رقم 34 في تاريخ المرينغي، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

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وستكون الشارة أيضا متاحة تجاريا على قميص ريال مدريد في متاجر النادي للجماهير، الذين يرغبون في تضمين شارة ذهبية منتصرة على قميصهم الرسمي.

وسيظهر ريال مدريد مرتديا الشارة الذهبية لأول مرة يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 أمام فريق ريال سوسيداد على ملعب ريال أرينا، في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

يذكر أن مباراة ريال مدريد الأولى في البطولة، ضد خيتافي، قد تم تأجيلها حتى يتسنى لكلا الفريقين المزيد من الوقت للراحة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، بعد خوضهما المنافسة الأوروبية "ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وخيتافي في بطولة الدوري الأوروبي" في أغسطس الماضي.