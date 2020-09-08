اليونان تعزل 3 مخيمات للمهاجرين بسبب كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، جاء فى بيان الحكومة اليونانية: "فرض حجر صحى تام على مخيمات ملاكاسا وشيستو، شمال وغرب أثينا، وإليوناس قرب العاصمة".

وكانت السلطات اليونانية سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مخيم موريا الرئيسى بجزيرة ليسبوس، الأسبوع الماضى، حيث يقيم 12700 شخص، أى أكثر من قدرته الاستيعابية بـ 4 مرات.

وبعد إجراء 1600 فحص لكشف الإصابة، ظهرت 17 حالة إيجابية على الأقل فى موريا، فيما يثير وجود عشرات آلاف طالبى اللجوء فى مخيمات غير صحية فى البلاد، قلق السلطات اليونانية.

ووضعت السلطات اليونانية، مخيم موريا ومخيمان آخران فى اليونان فى الحجر الصحى لمدة 15 يوما بعد تسجيل حالات أولى لإصابات كورونا، كما دعا اتحاد الأطباء فى ليسبوس إلى تعزيز الفرق الطبية فى الجزيرة التى تفتقر إلى وحدات العناية المركزة، ما يعنى نقل المرضى فى وضع حرج إلى أثينا.

يذكر أن اليونان سجلت 289 وفاة بفيروس كورونا، ولم تتأثر بشدة مثل البلدان الأوروبية الأخرى، ولم يتم تسجيل أى وفيات حتى الآن فى مخيمات المهاجرين.