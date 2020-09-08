معلومات ستفاجئك.. كيف تصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية؟

بينما لا يتبقى على انتخابات الرئاسة الأمريكية سوى أقل من شهرين، حيث تقام في الثالث من نوفمبر المقبل، ومع الوقوف على طرفي السباق النهائيين، الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، فإن الكثيرين قد يكونون في حاجة إلى التعرف على ما يتطلبه الأمر ليصبح المواطن الأمريكي رئيسا للولايات المتحدة.

نشرت قناة "الحرة" تقريرا أوردت فيه الشروط الواجب توافرها في المرشح الرئاسي، وهي 5 شروط أو خطوات رئيسية، والتي تشمل، المتطلبات الدستورية، والانتخابات التمهيدية، والمؤتمر الحزبي، والانتخابات العامة، وأخيرا المجمع الانتخابي.

1- المتطلبات الدستورية: يشترط الدستور الأمريكي أن يكون المرشح مواطنا أمريكيا بالولادة، وعمره لا يقل عن 35 عاما، ويقيم بالأراضي الأمريكي لمدة لا تقل عن 14 عاما على الأقل من تاريخ التقدم.

2- الانتخابات التمهيدية: يخوض المرشح الرئاسي انتخابات تمهدية قبل ترشحه بشكل رسمي، والتي تكون داخل الحزب الذي يمثله، حيث يسعى كل مرشح لإقناع قاعدته الحزبية بأفكاره وتوجهاته لإدارة شؤون البلاد، من أجل الفوز بتأييد أعضاء الحزب.

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3- المؤتمر الحزبي: وهي الخطوة التي تلي الانتخابات التمهيدية، حيث يعقد كل حزب، أو الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، مؤتمرا لاختيار المرشح النهائي الممثل له، وعادة ما يعلن المرشح شريكه في الانتخابات والذي سينال منصب نائب الرئيس في حال الفوز، من ثم يجري المرشح حملات في الولايات للحصول على الدعم الشعبي والإعلان عن برنامجه الانتخابي.

4- الانتخابات العامة: في الاقتراع العام يصوت المواطنن الأمريكيون في كل ولاية لاختيار الرئيس ونائبه في الانتخابات العامة، ويختار المواطنون أيضا مجموعة من الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم المندوبين.

5- المجمع الانتخابي: ليس من الضروري أن يحصل الرئيس على أعلى الأصوات الشعبية للفوز بالرئاسة، إذ أن المجمع الانتخابي، هو من يحسم النتيجة، ويضم 538 عضوا مقسمون على الولايات، والعاصمة واشنطن، طبقا لعدد السكان، واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونجرس، من ثم يحتاج الفائز في انتخابات الرئاسة إلى الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يعلن أعضاؤه ولاءهم لمرشح معين.

وبعد الفوز، يتولى الرئيس الحديد ونائبه المهام في يناير من العام التالي للانتخابات في حفل ضخم.