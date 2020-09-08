الخارجية السودانية تشكل لجنة خاصة لمواجهة الفيضانات والسيول

اتساقا مع إعلان حالة الطوارئ في السودان من قبل مجلس الأمن والدفاع، أقدمت وزارة الخارجية السودانية على تشكيل لجنة لمجابهة الآثار المترتبة على السيول والفيضانات التي تضرب البلاد.

قالت وكالة الأنباء السودانية إن اللجنة تقوم بحشد وتنسيق الدعم الخارجي لمجابهة آثار السيول والفيضانات مع البعثات الدبلوماسية فى الخارج والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان والجهات الأخرى ذات الصلة.

يشهد السودان فيضانات وسيول عارمة أسفرت عن غرق أكثر من 107 أشخاص، بالإضافة إلى تضرر آلاف المنازل.

وسارعت العديد من الدول إلى إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى السودان للوقوف إلى جواره في مواجهة الفيضانات والسيول.