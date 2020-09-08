نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير: عائلة الرئيس التركى تسيطر علي مفاصل الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعامل الرئيس التركي رجب أردوغان، مع دولة تركيا على أنها إرث عائلي خاص به، فبينما يحكم هو من القصر الرئاسي تتحكم زوجته في السياسات البيئية وعلى رأس الصناعات الدفاعية يوجد صهره سلجوق بيرقدار ولصهره الآخر وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق اليد العليا في الشأن الاقتصادي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز".

وأوضح التقرير، أن ابنة أردوغان التي تُدعى سمية، زوجة سلجوق بيرقدار فتتحكم في سياسات المرأة والأسرة في حين يتولى ابنه الأكبر بلال شؤون التعليم في الدولة ليس هذا فقط بل يحابي أردوغان أقرباءه وحاشتيه فيمنح شركاتهم امتيازات خاصة ويوظف الموالين له ولأسرته ونظامه.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان استغل النزاع الليبي للحصول على صفقات تجارية مربحة وأسند تلك الصفقات لشركات يمتلكها أفراد عائلته والمقرّبون منه فصهره سلجوق بيرقدار يمتلك شركة تنتج طائرات مسيرة وتصدّرها إلى ليبيا كما يمتلك أحد مستشاريه العسكريين شركة للاستشارات الدفاعية تتولى جلب المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا.

أما حزب العدالة والتنمية الحاكم فبات "حزبا عائليا" لأردوغان بحسب وصف أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق وهكذا تحولت تركيا من الديمقراطية إلى إرث عائلي لأردوغان وحاشيته.