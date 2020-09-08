سينوفاك الصينية: لقاحنا آمن وأخف لكبار السن

بكين ـ رويترز: قالت شركة سينوفاك الصينية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاحها المرشح لفيروس كورونا المستجد يبدو آمنا لكبار السن حسب نتائج أولية من تجربة في مرحلة مبكرة إلى متوسطة، في حين أن الاستجابات المناعية التي أثارها اللقاح كانت أخف قليلا عندهم عما هي عليه عند البالغين الأصغر سنا.

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