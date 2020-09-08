أخبار اليمن : المرتزقة يقطعون الخط الرابط بين مأرب والبيضاء

المرتزقة يقطعون الخط الرابط بين مأرب والبيضاء
قطع مرتزقة العدو السعودي الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء.
وأوضح مصدر محلي ان مرتزقة العدوان المتمركزين في نقيل المناقل بمديرية الجوبة، قاموا بقطع الطريق العام ووقف حركة السير بالخط الدولي الرئيسي.
وأشار المصدر إلى ان قطع الطريق تسبب في تكدست المئات من السيارات والشاحنات مما اضطر آلاف المسافرين على متنها للمبيت في العراء بعد رفض المرتزقة السماح لهم بالمرور لليوم الثالث على التوالي، وفقاً لوكالة سبأ.
ويعد طريق مأرب البيضاء من الطرق الرئيسية ويربط عددا من المحافظات الجنوبية والشرقية بصنعاء وبقية المحافظات.
وتأتي خطوة مرتزقة العدوان بقطع الطريق العام كخطوة إنتقامية من أبناء الشعب اليمني بعد سلسلة من الهزائم والانكسارات التي تلقوها على أيدي أبطال الجيش واللجان بجبهات مأرب.
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