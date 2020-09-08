ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مصادر الدفاع التركية، إن المحادثات أُرجئت يومين حتى العاشر من سبتمبر الجارى، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية للحلف طلبت التأجيل.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، صرح فى الأسبوع الماضى، بأن الدولتين العضوين فى الحلف اتفقتا على إجراء محادثات لتفادى وقوع تصعيد عسكرى بينهما فى شرق المتوسط.
وتسعى أنقرة للاستيلاء على حصة اليونان من الثروات والنفط فى شرق البحر المتوسط، وسط تنديد دولى وإقليميى بممارسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يصر على التنقيب غير المشروع فى الجرف القارى الخاص باليونان وقبرص.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تأجيل محادثات تركيا واليونان فى الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.