تأجيل محادثات تركيا واليونان فى الناتو

أعلنت مصادر فى وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تأجيل المحادثات التى كان من المقرر انعقادها بين مسؤولين أتراك ويونانيين فى مقر حلف شمال الأطلسى "الناتو"، بشأن التصعيد العسكرى الجارى بين البلدين فى شرق البحر المتوسط.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مصادر الدفاع التركية، إن المحادثات أُرجئت يومين حتى العاشر من سبتمبر الجارى، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية للحلف طلبت التأجيل.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، صرح فى الأسبوع الماضى، بأن الدولتين العضوين فى الحلف اتفقتا على إجراء محادثات لتفادى وقوع تصعيد عسكرى بينهما فى شرق المتوسط.

وتسعى أنقرة للاستيلاء على حصة اليونان من الثروات والنفط فى شرق البحر المتوسط، وسط تنديد دولى وإقليميى بممارسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يصر على التنقيب غير المشروع فى الجرف القارى الخاص باليونان وقبرص.