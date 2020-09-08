مكونفيل : لن نرسل مقاتلين خارج أمريكا إلا كملاذ أخير

أكد رئيس أركان الجيش الأمريكى، الجنرال جيمس مكونفيل، اليوم الثلاثاء، على أن القادة العسكريين فى الولايات المتحدة لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا إذا كان ذلك فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى، أو كملاذ أخير.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، رفض مكونفيل التعليق على تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذى قال إن القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعى الأسلحة. وقال مكونفيل، خلال إحدى الفعاليات، إن "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون فى الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن". وتابع: "يمكننى أن أؤكد للشعب الأمريكى أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضروريًا للأمن القومى، وكملاذ أخير.. نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".

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