الخارجية الأمريكية: انفجار بيروت يحمل إدانة للسياسيين اللبنانيين

أصدرت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء بيانا قالت فيه إن السياسيين اللبنانيين تجاهلوا مطالب الشعب لوقت طويل. وتابع البيان أن انفجار مرفأ بيروت يحمل دليلا على خلل النظام اللبناني. وقال البيان إن السياسيين اللبنانيين مكنوا حزب الله من تنفيذ أجندته الإرهابية، ودعموا تمويل حزب الله. إلى ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات على شخصيتين لبنانيتين ضمن جهود مكافحة الإرهاب. وشملت العقوبات الأمريكية وزيري المالية والمواصلات اللبنانيين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. Advertisements وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات على الوزيرين اللبنانيين بسبب مساعدتهما حزب الله الإرهابي. وأضافت أن الوزيرين السابقين تورطا بعمليات فساد. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعاقب كل سياسي لبناني يساعد حزب الله، مؤكدة تعهدها بتفكيك خلايا حزب الله. وأوضحت واشنطن أن علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ما زالا فاعلين في دعم حزب الله رغم خروجهما من الحكومة. وتابعت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

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