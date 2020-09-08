ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مراسم التوقيع في 15 سبتمبر على الاتفاقية الدبلوماسية التاريخية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وفق ما نقلته عن مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وأضافت أن رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيترأسان وفود المسؤولين في الحفل.
وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في البيت الأبيض في 13 أغسطس، قال مسؤولون إنه بعد 18 شهرًا من المحادثات، وافقت الدولة الخليجية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بينما وافقت إسرائيل على تعليق خطط الضم في الضفة الغربية.
ويذكر أن الإمارات قد ألغت اجتماعا ثلاثيا بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة بعد رفض نتنياهو صفقة إماراتية لشراء مقاتلات "إف 35" الأمريكية. بحسب ما أوردته صحف إسرائيلية.
وتلا ذلك، زيارة وفد أمريكي إسرائيلي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري دونالد ترامب، إلى أبوظبي، في أول رحلة تجارية إسرائيلية للإمارات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. ترامب يستضيف التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.