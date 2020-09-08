الخزانة الأمريكية توقع عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات على شخصيتين لبنانيتين ضمن جهود مكافحة الإرهاب. وبحسب "العربية"، شملت العقوبات الأمريكية وزيري المالية والمواصلات اللبنانيين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات على الوزيرين اللبنانيين بسبب مساعدتهما حزب الله الإرهابي. وأضافت أن الوزيرين السابقين تورطا بعمليات فساد. Advertisements وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعاقب كل سياسي لبنان يساعد حزب الله، مؤكدة تعهدها بتفكيك خلايا حزب الله. وأوضحت واشنطن أن علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ما زالا فاعلين في دعم حزب الله رغم خروجهما من الحكومة. وتابعت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

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