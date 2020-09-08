مسئول ليبي يكشف تفاصيل زيارة وفد حكومة الوفاق للقاهرة وأهدافها

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، تفاصيل زيارة وفد من حكومة الوفاق للقاهرة وأهداف هذه الزيارة.

وقال لنقى في تصريحات لقناة 218 الليبية، إن وفدا من حكومة الوفاق يزور القاهرة لتقريب وجهات النظر والترتيب لزيارة رفيعة المستوى تجمع الحكومتين، مبينًا أن هناك احتمالية لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن الوفد الليبي توجه اليوم في زيارة رسمية إلى القاهرة، وتضمن في عضويته، تاج الدين الرزاقي، المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال المصدر إن الوفد شمل كلًا من محمد الرعيض، وأبوالقاسم اقزيط، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وسعد بن شرادة، فيما مثّل أعيان مصراتة حسن شابة.

وأكد المصدر أن الرزاقي طلب تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد خط "كوبري السدادة" كخط فاصل، مع عدم التوسع في المفاوضات السياسية خلال هذه الفترة وبقاء الأجسام السياسية المختلفة حتى تنظيم انتخابات.