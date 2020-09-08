تتزعمها إثيوبيا.. لماذا يمكن لكتلة القرن الأفريقي المقترحة أن تزعزع استقرار المنطقة؟

نشرت مجلة "كونفرسيشن" تقريرا حول مخطط إثيوبيا لإقامة تكتل في منطقة القرن الأفريقي، وأثر ذلك على استقرار المنطقة، بالإضافة لدوافع تشكيل هذه الكتلات وعلاقتها بالمتغيرات الإقليمية آنيا ومستقبليا.

وقالت المجلة إن العلاقات في القرن الأفريقي معقدة للغاية، وهي تتسم بوجود منافسات عميقة الجذور بين إريتريا وإثيوبيا والصومال في منطقة يمزقها الصراع. اشتهرت على مدى عقود بالحرب الأهلية والصراعات وضعف التنمية الاقتصادية.

وتابعت: الصومال مثال نموذجي على انهيار الدولة والدولة الأكثر هشاشة في العالم. خلال التسعينيات ، تفككت الدولة إلى درجة أن الشروط والمسؤوليات الأساسية لحكومتها لم تعد تعمل بشكل صحيح. فيما كانت إريتريا وإثيوبيا في حالة حرب لسنوات. وتشترك إثيوبيا والصومال أيضًا في تاريخ من المواجهات العنيفة. أحد الأمثلة على هذا الصراع المستمر هو الصراع للسيطرة على منطقة أوجادين.

لكن عندما قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارته التاريخية لإريتريا في عام 2018 ، انتهت حالة الصراع بين البلدين. حصل آبي أحمد لاحقًا على جائزة نوبل للسلام لجهوده، وبدأ اتفاق السلام هذا ديناميكية تبعتها الثورة في السودان واتفاق السلام الأخير في جنوب السودان.

وفي 27 يناير 2020 ، عقد قادة إريتريا وإثيوبيا والصومال - الرئيس أسياس أفورقي ورئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس محمد عبد الله فرماجو اجتماعهم الثلاثي الثالث. واقترحوا تشكيل كتلة إقليمية جديدة ، يشار إليها باسم "تعاون القرن الأفريقي". ستكون هذه الكتلة الجديدة إضافة إلى عضويتهم في الاتحاد الأفريقي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وغيرها.

القرن الأفريقي

بحسب المجلة، يحمل التكتل الجديد خطر عزل الدول الأخرى في منطقة شرق إفريقيا. كما قد يقوض الجهود الأمنية للمنظمات الإقليمية الأخرى. وتشمل هذه الايجاد، والاتحاد الأفريقي، وغيرها. وبالتالي، فإن وعود هذه الكتلة الجديدة ومخاطرها يمكن أن تشكل الهيكل الإقليمي وتسبب تحديات سياسية جديدة في المنطقة.

لماذا تكتل إقليمي جديد؟

يعالج التعاون الإقليمي عددًا من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة عبر الحدود، والبيئة المستدامة. كما أنه أساسي في معالجة تهديدات السلام والأمن. ويمكن لهيئة إقليمية مكرسة لقضايا السلام والأمن أن تساعد في معالجة النزاعات بين الدول الثلاث في التعاون المقترح في القرن الأفريقي. كما يمكن أن يساعدهم أيضًا في إدارة التهديدات الأمنية الداخلية.

من منظور اقتصادي ، ليس من الواضح كيف يمكن للدول الثلاث تعزيز علاقاتها الاقتصادية. وذلك لأن قدرًا كبيرًا من التجارة في المنطقة صغيرة النطاق ومحلية وغير رسمية وأحيانًا غير قانونية. فيما يتعلق بالتجارة، هناك تكامل محدود بين الدول الثلاث.

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وباعتبارها الدولة الأكثر تقدمًا في الكتلة، فإن إثيوبيا غير الساحلية لديها مصلحة في تعزيز روابط النقل والوصول إلى البحر. وسيكون هذا طريقًا إلى السوق العالمية. أما عندما يتعلق الأمر بالصومال، فإن البلاد لا تمتلك قاعدة اقتصادية موثوقة لتصدير البضائع ولا الموارد المالية لاستيرادها. وفي حالة إريتريا وإثيوبيا، فإن النزاع الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين البلدين يعني أنه يجب إعادة العلاقات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن التعاون الوثيق في القرن الأفريقي يحمل إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الثلاث.

يشكل إنشاء كتلة إقليمية جديدة فرصة لقادتها لإظهار النشاط والنجاح على الساحة الإقليمية. قد يؤدي طرح اقتراح تعاون القرن الأفريقي على الطاولة إلى صرف النظر عن التحديات المحلية في البلدان الثلاثة، مثل الأزمة السياسية الحالية في إثيوبيا. مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في إثيوبيا والصومال، حيث يحتاج أحمد وفرماجو إلى كسب الدعم لإعادة انتخابهما.

في إريتريا، تدفع طبيعة حكم أسياس أفورقي باتجاه إنشاء الكتلة الإقليمية للقرن الأفريقي على الأرجح كفرصة لتعزيز سمعة إريتريا على المستوى الإقليمي. كما أنها تمثل أيضًا فرصة لتهميش دور الايجاد، التي قاطعها منذ عدة سنوات بسبب موقفها من المبادئ الأساسية للحكم الرشيد وتأثير كينيا.

العواقب المحتملة على المنطقة

تطرقت المجلة إلى النتائج المترتبة على المنطقة بمجرد إنشاء التكتل، وقالت إن تعاون القرن الأفريقي سيصبح منافسًا مباشرًا لمنظمة الإيجاد، التي تتألف من جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا. حيث كانت جهودها لإدارة النزاعات في الصومال والسودان وجنوب السودان ناجحة إلى حد ما في السنوات الأخيرة.

ولفتت "ذاكونفرسيشن" إلى أن الكتلة الإقليمية الجديدة ستواجه صعوبة في بناء سمعة تجاه السلطة. يمكن أن يؤثر تعاون القرن الأفريقي أيضًا على القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا والأهم من ذلك على جهود الاتحاد الأفريقي الأمنية في المنطقة من خلال هيكل السلام والأمن الأفريقي.

ويهدف التعاون أيضًا إلى تنفير الشركاء الإقليميين الذين يواجهون خسارة محتملة للتأثير الاستراتيجي في المنطقة. في الواقع ، كانت ردود الفعل الأولية من كينيا وجيبوتي فاترة. لكن جيبوتي هي جار مباشر لجميع الدول الثلاث - ومرشح محتمل للانضمام إلى الكتلة الجديدة.

ومع ذلك ، فإن جيبوتي هي مقر الايجاد. كما أنها تستضيف قوة المهام المشتركة الأمريكية - القرن الأفريقي. علاوة على ذلك ، فإن سكة حديد أديس أبابا - جيبوتي هي حاليًا منفذ إثيوبيا الوحيد إلى البحر، وتدر الأعمال الإثيوبية إيرادات كبيرة لموانئ جيبوتي. لذلك ، فإن روابط النقل عبر إريتريا أو الصومال يمكن أن تقوض موقف جيبوتي كمركز اقتصادي ولوجستي.

بالنسبة لكينيا ، القوة الإقليمية القوية، يمكن أن يؤدي التعاون الوثيق بين الجيران الثلاثة إلى تقلص نفوذها في المنطقة. بصفتها الفاعل المسيطر في الإيجاد، فإن نفوذ كينيا في القرن الأفريقي سوف يتأثر بتنافس كتلة تعاون القرن الأفريقي. الإضافة إلى ذلك ، قد يتعرض مشروع ربط النقل الكيني مع إثيوبيا وجنوب السودان للتهديد من خلال التعاون الجديد. لذلك ، ليس من المستغرب أن يوصف تعاون القرن الأفريقي بأنه "مناهض لتحالف إيجاد.

باختصار ، يعد التعاون المقترح في منطقة القرن الأفريقي بمعالجة المشاكل العابرة للحدود والتعاون بين الدول الثلاث. ومع ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى خلق مزيد من عدم الثقة ، ويؤدي إلى نشوب صراعات في المنطقة ، ويؤثر على العلاقات مع الجيران المقربين ، ويعقد التعاون مع المؤسسات الإقليمية الأخرى، كما قد يؤثر ذلك سلبًا على أنشطة حفظ السلام في منطقة القرن الأفريقي الكبرى.