نتنياهو: فخور بمشاركتي في مراسم توقيع اتفاق السلام مع الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه ينوي المشاركة في مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن تستضيف واشنطن مراسم توقيع الاتفاق في البيت الأبيض يوم 15 من الشهر الجاري.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن فخره بالمشاركة في مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض بواشنطن.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن نتنياهو، قوله "فخور بالسفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في المراسم التاريخية بالبيت الأبيض لتوقيع اتفاق السلام بين بين إسرائيل والإمارات".