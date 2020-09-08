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بنك التنمية الاجتماعية السعودي وكيفية تقديم طلب الكتروني على قرض الأسرة بالتفصيل

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مصطفي ذكي 0 تبليغ

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بنك التنمية الاجتماعية السعودي وطلب قرض الأسرة: يساعد بنك التنمية الاجتماعية الأسر ذات الدخل المحدود من خلال التمويل الاجتماعي الذي يقدمه البنك، حيث يتيح بنك التنمية الاجتماعية خمسة تمويلات مساعدة للمواطنين السعوديين، فمنهم تمويل يساعد أشخاص مقبلين على الزواج وهو قرض الزواج، أو تمويل ذوي الاحتياجات الأسرية الضرورية مثل تمويل الأسرة، وكذلك مما يساعد المواطنين محدودي الدخل على تجديد منازلهم وصيانتها وإضافة شئ لها وذلك من خلال قرض الترميم، كما أنه هناك قرض يسمى بتمويل كنف ،وهو يساعد النساء المطلقات والأرامل الأشد حاجة للمساعدة، كما يوجد بالبنك تمويل آهل، وهو يساعد الأسر التي تزايدت عليها أعباء ومسئوليات المعيشة، وسنشرخ بالتفصيل كيفية تقديم على تمويل الأسرة.

بنك التنمية الاجتماعية وشروط قرض الأسرة بالمملكة العربية
  • سن المقترض لايزيد عن سبعون عاماً، والكفيل لايزيد عن خمسة وخمسين عاماً.
  • الدخل الشهري لا يزيد عن 12.500 الف ريال سعودي.
  • نصيب الفرد الواحد من الأسرة لايزيد عن 2000 ريال، من نصيب الدخل الشهري من رب الأسرة مقسمة على جميع أفراد الأسرة.
  • الأبناء يعتبروا فرداً من أفراد الأسرة مالم يكونوا موظفين أو متزوجين، وعمرهم لا يتجاوز الأربعة وعشرين عاماً.
  • المرأة المطلقة والأرملة يجوز لها التقديم على قرض الأسرة، إذا كانت تعول طفلاً فأكثر دون اعتبار لعمر الطفل.
بنك التنمية الاجتماعية السعودي وطريقة تقديم طلبالكتروني على تمويل الأسرة بالتفصيل

وضح بنك التنمية الاجتماعية السعودي كيفية التقديم على طلب لقرض الأسرة بالطريقة الالكترونية، اتبع الخطوات التالية بالتفصيل كما موضحة بالصور:

  • أولا سيقول العميل المقترض لطلب تمويل الأسرة الدخول على موقع التقديم الالكتروني لطلب تمويل الأسرة.
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة الأولى.
  • ثم يقوم عمل الخطوة الثانية في تقديم الطلب كما موضح بالصورة:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة الثانية.
  • الخطوة الثالثة كما موضح بالصورة:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة الثالثة.
  • الخطوة الرابعة:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة الرابعة.
  • الخطوة الخامسة:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة الخامسة.
  • الخطوة السادسة:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة السادسة.
  • الخطوة السابعة في تقديم الطلب:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة السابعة.
  • الخطوة الثامنة:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة الثامنة.
  • الخطوة التاسعة:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة التاسعة.
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة التاسعة.
  • الخطوة العاشرة والأخيرة في تقديم الطلب لقرض الأسرة:
خطوات تقديم طلب الكتروني لقرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الخطوة العاشرة.
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