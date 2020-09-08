بنك التنمية الاجتماعية السعودي وكيفية تقديم طلب الكتروني على قرض الأسرة بالتفصيل

بنك التنمية الاجتماعية السعودي وطلب قرض الأسرة: يساعد بنك التنمية الاجتماعية الأسر ذات الدخل المحدود من خلال التمويل الاجتماعي الذي يقدمه البنك، حيث يتيح بنك التنمية الاجتماعية خمسة تمويلات مساعدة للمواطنين السعوديين، فمنهم تمويل يساعد أشخاص مقبلين على الزواج وهو قرض الزواج، أو تمويل ذوي الاحتياجات الأسرية الضرورية مثل تمويل الأسرة، وكذلك مما يساعد المواطنين محدودي الدخل على تجديد منازلهم وصيانتها وإضافة شئ لها وذلك من خلال قرض الترميم، كما أنه هناك قرض يسمى بتمويل كنف ،وهو يساعد النساء المطلقات والأرامل الأشد حاجة للمساعدة، كما يوجد بالبنك تمويل آهل، وهو يساعد الأسر التي تزايدت عليها أعباء ومسئوليات المعيشة، وسنشرخ بالتفصيل كيفية تقديم على تمويل الأسرة.

سن المقترض لايزيد عن سبعون عاماً، والكفيل لايزيد عن خمسة وخمسين عاماً.

الدخل الشهري لا يزيد عن 12.500 الف ريال سعودي.

نصيب الفرد الواحد من الأسرة لايزيد عن 2000 ريال، من نصيب الدخل الشهري من رب الأسرة مقسمة على جميع أفراد الأسرة.

الأبناء يعتبروا فرداً من أفراد الأسرة مالم يكونوا موظفين أو متزوجين، وعمرهم لا يتجاوز الأربعة وعشرين عاماً.

المرأة المطلقة والأرملة يجوز لها التقديم على قرض الأسرة، إذا كانت تعول طفلاً فأكثر دون اعتبار لعمر الطفل.

بنك التنمية الاجتماعية وشروط قرض الأسرة بالمملكة العربية السعودية بنك التنمية الاجتماعية السعودي وطريقة تقديم طلبالكتروني على تمويل الأسرة بالتفصيل

وضح بنك التنمية الاجتماعية السعودي كيفية التقديم على طلب لقرض الأسرة بالطريقة الالكترونية، اتبع الخطوات التالية بالتفصيل كما موضحة بالصور:

أولا سيقول العميل المقترض لطلب تمويل الأسرة الدخول على موقع التقديم الالكتروني لطلب تمويل الأسرة.

ثم يقوم عمل الخطوة الثانية في تقديم الطلب كما موضح بالصورة:

الخطوة الثالثة كما موضح بالصورة:

الخطوة الرابعة:

الخطوة الخامسة:

الخطوة السادسة:

الخطوة السابعة في تقديم الطلب:

الخطوة الثامنة:

الخطوة التاسعة: