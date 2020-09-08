أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي عبدالمجيد الحنش بوفاة شقيقه

أمين عام المؤتمر يعزي عبدالمجيد الحنش بوفاة شقيقهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام المساعد للحزب الناصري الديمقراطي عبدالمجيد ناجي الحنش الناطق الرسمي لاحزاب التحالف الوطني، في وفاة شقيقه احمد ناجي الحنش، الذي قضى معظم حياته في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين.

وأعرب أمين عام المؤتمر عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لاسرة الفقيد وكافة آل الحنش بمديرية جبله محافظة اب بهذا المصاب الأليم..

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان..

”إنا لله وإنا إليه راجعون “.