روسيا تطرح أول دفعة من لقاح كورونا للتداول العام

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال بيان المكتب الإعلامى لوزارة الصحة الروسية، مساء أمس الإثنين: "خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد سبوتنيك V الذى صممه مركز جاماليا البحثى لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها فى مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة فى مجال الصحة، وأدخل إلى التداول العام".

وأضاف البيان: "من المتوقع فى الوقت القريب، توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية".

ويعد اللقاح الروسى الأول من نوعه ضد فيروس كورونا المستجد، والذى أطلقت عليه روسيا اسم "سبوتنيك V"، تيمنًا باسم أول قمر صناعى فى العالم أطلقه الاتحاد السوفيتى عام 1957.