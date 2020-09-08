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روسيا تطرح أول دفعة من لقاح كورونا للتداول العام

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-08 20:26 0 تبليغ

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ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال بيان المكتب الإعلامى لوزارة الصحة الروسية، مساء أمس الإثنين: "خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس المستجد سبوتنيك V الذى صممه مركز جاماليا البحثى لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها فى مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة فى مجال الصحة، وأدخل إلى التداول العام".

وأضاف البيان: "من المتوقع فى الوقت القريب، توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية".

ويعد اللقاح الروسى الأول من نوعه ضد ، والذى أطلقت عليه روسيا اسم "سبوتنيك V"، تيمنًا باسم أول قمر صناعى فى العالم أطلقه الاتحاد السوفيتى عام 1957.

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