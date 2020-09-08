3 مذابح فى كولومبيا خلال 24 ساعة ومقتل 12 شخصًا

ووفقًا لمنظمة "أنديباز" غير الحكومية التى تعمل على مراقبة العنف، شهدت كولومبيا أكثر من 50 مذبحة حتى الآن خلال العام الجارى، ووقعت أحدث جرائم قتل فى مقاطعتى بوليفار وأنتيوكيا شمالى البلاد، أمس الإثنين.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن الصحف الكولومبية، أنه يعتقد أن القتلة من رجال حرب العصابات أو أعضاء عصابات إجرامية يمارسون التعدين غير المشروع أو الاتجار بالمخدرات.
وأشارت التقارير إلى أنه يشتبه بوجود صلة بين أحد الضحايا ومهربى المخدرات.
وقالت وزارة الدفاع الكولومبية، إن وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو، وصل إلى كارمن دى بوليفار، اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع الأمنى مع السلطات الإقليمية.
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