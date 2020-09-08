ترامب: سأنفق أمولا من ثروتي الشخصية للحملة الانتخابية حال تطلبت الضرورة 

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه مستعد لتخصيص أموال من ثروته الشخصية للحملة الانتخابية في حال تطلبت الضرورة ذلك.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "سأفعل ذلك في حال تطلبت الضرورة. يجب علينا الانتصار أيا كان الثمن".
وأشار ترامب إلى أن ميزانية حملته ازدادت مرتين أو 3 مرات بفضل التبرعات مقارنة مع ما كانت عليه في 2016، مشددا على أنه سيبذل كل الجهود الممكنة للفوز في الانتخابات.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن ترامب ينظر في إمكانية تخصيص 100 مليون دولار من أمواله الشخصية للحملة الانتخابية لضمان التغلب على بايدن، ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي حول هذا الموضوع.
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