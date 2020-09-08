ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل أنه تم استهداف رتل مدني ينقل معدات للقوات الأمريكية بالديوانية جنوب العراق. وأصافت أن هناك أنباء بمقتل عنصر من القوات الأمنية المواكبة للرتل المدني في الديوانية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية بالعراق وأنباء عن مقتل عنصر أمني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.