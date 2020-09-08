استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية بالعراق وأنباء عن مقتل عنصر أمني

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل أنه تم استهداف رتل مدني ينقل معدات للقوات الأمريكية بالديوانية جنوب العراق.
وأصافت أن هناك أنباء بمقتل عنصر من القوات الأمنية المواكبة للرتل المدني في الديوانية.
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