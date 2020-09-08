الكرك : نحو الف مخالط لمصابة كورونا

دوت الخليج:- قال مدير مديرية الصحة في محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة ان نحو الف مخالط لمصابة فيروس كورونا في الكرك .
و قال الطراونة أن "السيدة المصابة بالفيروس شاركت بفرح في الشونة الجنوبية وزارت بيتين للعزاء في غور الصافي"، لافتا الى أن الإصابة تأكدت في مختبرات مستشفى الكرك الحكومي.
وأكد الطراونة أن فرق التقصي الوبائي تقوم حاليا بأخذ عينات عشوائية في جميع أنحاء لواء الاغوار الجنوبية، لافتا إلى أنه تم الحجر الكامل على ذوي السيدة في منزلهم الواقع في غور الصافي.
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