أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 132 خرقاً لوقف النار بالحديدة

دوت الخليج -

قوى العدوان ارتكبت 132 خرقاً لوقف النار بالحديدة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 132 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. قوى العدوان ارتكبت 132 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 132 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد المصدر أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وتحليق 14 طائرة حربية في أجواء حيس وكيلو١٦ والجاح والجبلية والدريهمي والمدينة. وأشار المصدر إلى أن من بين الخروق تحليق 13 طائرة تجسسية في الجاح والجبلية والفازة وغارة لطائرة تجسسية مقاتلة في شارع الخمسين، و 22 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و80 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

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