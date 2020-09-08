وفى بيان له، قال نتنياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترمب للمشاركة فى المراسم التاريخية التى ستقام فى البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".
وكان مسؤول كبير بالبيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكى سيستضيف حفل التوقيع التاريخى على معاهدة "إبراهيم" للسلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل فى 15 سبتمبر الجارى بالبيت الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لتوقيع معاهدة السلام مع الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.