نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لتوقيع معاهدة السلام مع الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيشارك فى حفل التوقيع على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، فى البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.





وفى بيان له، قال نتنياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترمب للمشاركة فى المراسم التاريخية التى ستقام فى البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات". وكان مسؤول كبير بالبيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكى سيستضيف حفل التوقيع التاريخى على معاهدة "إبراهيم" للسلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل فى 15 سبتمبر الجارى بالبيت الأبيض.

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