عرض إنجيل موقع من ترامب للبيع.. تعرف على قصة الكتاب المقدس وسعره

عرضت شركة "مومنتس" الأمريكية للتذكارات، الكتاب المقدس "الإنجيل" الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بعد التقاط صورة في كنيسة العاصمة واشنطن في يونيو للبيع.

وفقًا لـ TMZ ، التي نشرت الخبر لأول مرة، تم إدراج الكتاب المقدس الموقع بسعر 37.500 دولار.

ومع ذلك، فإن الكتاب المقدس المعروض للبيع ليس هو نفس الكتاب المقدس الذي عرضه الرئيس لالتقاط الصور خارج كنيسة القديس يوحنا الأسقفية، بدلًا من ذلك، وقع ترامب على الكتاب المقدس في وقت ما في الأسبوع الأول من شهر يونيو، بعد أيام قليلة من حادثة الكنيسة.

Advertisements

في يونيو، تجمع المئات من المتظاهرين في حديقة لافاييت أمام البيت الأبيض، وتم تفريقهم بعنف من قبل الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والمدافع الصوتية حتى يتمكن الرئيس من السير إلى الكنيسة عبر الشارع من البيت الأبيض لالتقاط الصور.

أمام المبنى التاريخي مع الكتاب المقدس، كان المتظاهرون يحتجون بشكل سلمي على قتل الشرطة الوحشي للرجل الأسود الأعزل جورج فلويد في 25 مايو في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ونُفذ الكمين من قبل الحرس الوطني وشرطة المتنزهات الأمريكية والخدمة السرية.